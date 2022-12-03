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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi yakınlarına teslim edildi

AA

Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi yakınlarına teslim edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilde yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep kuzey gişeleri yakınında dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet Fettahlıoğlu (66) ve Fadıma Sevimli'nin (66) cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Fettahlıoğlu ile Sevimli'nin cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

Fettahlıoğlu'nun cenazesi Osmaniye'nin Hasanbeyli, Sevimli'nin cenazesi ise Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bugün toprağa verilecek.

Orhan S. idaresindeki 33 AAL 728 plakalı tır, TAG Otoyolu Gaziantep'teki kuzey gişeleri yakınında dün sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 03 ABR 682 plakalı otomobille çarpışmış, sağlık ekipleri otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlemiş, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 5 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Tır sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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