Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi yakınlarına teslim edildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilde yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep kuzey gişeleri yakınında dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet Fettahlıoğlu (66) ve Fadıma Sevimli'nin (66) cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Fettahlıoğlu ile Sevimli'nin cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

Fettahlıoğlu'nun cenazesi Osmaniye'nin Hasanbeyli, Sevimli'nin cenazesi ise Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bugün toprağa verilecek.

Orhan S. idaresindeki 33 AAL 728 plakalı tır, TAG Otoyolu Gaziantep'teki kuzey gişeleri yakınında dün sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 03 ABR 682 plakalı otomobille çarpışmış, sağlık ekipleri otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlemiş, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 5 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Tır sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

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