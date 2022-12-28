Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.



Şahin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Şahin, "çevre-yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", "spor"da ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Şahin, AA muhabirine, AA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü ve alanında marka değeri olan kuruluşlarından olduğunu söyledi.

Geleneksel hale gelen oylamaya yıllardır katıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Her bir kategorideki fotoğrafların kendi içerisinde hikayeleri var. Çünkü fotoğraf diyerek geçmeyin, iyi bir fotoğraf ve fotoğrafçı binlerce sayfada anlatılan bir şeyi bir karede anlatabiliyor. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Bu zorlukların içerisinde önemli günlere birlikte şahitlik ettik. Bunun kalıcı olması bakımından her yıl öne çıkan kareler oylamada var. Bence hepsi birinci."

Fatma Şahin, çalışmalarından dolayı AA'nın yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik etti.



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