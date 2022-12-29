Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği genç kız öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği genç kız hayatını kaybetti.

​​​​​​​Güzelvadi Mahallesi'nde, 16 Aralık'ta evden çöp atmak için dışarıya çıkan Dilber Öztürk'e (16) yorgun mermi isabet etti.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan genç, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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