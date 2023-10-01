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        Gaziantep, depremin psikolojik izlerini kültürel ve sanatsal faaliyetlerle silmeye çalışıyor

        MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep, depremin psikolojik izlerini çeşitli kültürel ve sanatsal programlarla atlatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:41
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        Gaziantep, depremin psikolojik izlerini kültürel ve sanatsal faaliyetlerle silmeye çalışıyor
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        MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep, depremin psikolojik izlerini çeşitli kültürel ve sanatsal programlarla atlatmaya çalışıyor.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, depremin insanları her alanda derinden yaraladığını söyledi.

        Depremin hemen ardından devletin yaraları sarmak için seferber olduğunu belirten Çeber, bir yandan kalıcı fiziki yapılar yaparken bir yandan da insanların normalleşmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

        Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde "Uluslararası GastroANTEP Kültür Yolu Festivali"ni düzenlediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çok dolu ve güzel bir festival geçirdik. 10 gün boyunca çok keyifli zaman yaşadık. 1 milyon 200 bin kişi festivali ziyaret etti. Sergiler, konserler, çalıştaylar dolu dolu geçti. Çok insanla görüştüm, herkes çok mutluydu. Bu şehrin yaralarını kültür ve sanatla sarmayı da asli görevlerimizden biri biliyoruz. Depremin acılarını fiziki işleri yaparken sarıyoruz. Örneğin kalıcı konutlar yapıyoruz. İnşallah 29 Ekim'den itibaren teslimlerine başlayacağız. Bir taraftan onlarla uğraşırken bir taraftan kültür, sanat, spor gibi her alanda aktiviteleri en yoğun şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz."

        - Rumkale Su Sporları Festivali düzenlenecek

        Vali Çeber, Gaziantep'in turizm sezonunun bahar ayları olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bu sene turizm sezonunun başladığı nisan ayı sonrası afetin acıları çok tazeydi. Onun için turizm anlamında çok verimli ve bereketli geçmedi ve geçmesi beklenemezdi. Ama son 2-3 aydır artık normalleşme sürecinin iyice öne çıktığını değerlendiriyoruz. Bunu da festivale olan katılımla teyit ettik. Ekim ayında Rumkale Su Sporları Festivali olacak. Ona da yoğun katlım bekliyoruz. Tabii o festivale kadar yine dolu dolu çeşitli kültür ve sanat programlarımız olacak."

        - GAGİAD Kültür Sanat Festivali başlayacak

        Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer ise depremde tarifi mümkün olmayan acılar yaşadıklarını ifade etti.

        Depremin ardından devlet-millet el ele vererek yaraların sarılmaya çalışıldığını belirten Koçer, şunları söyledi:

        "Deprem bölgesinde hayat yeni yeni normalleşmeye başladı. Kentteki diğer kurumlar gibi bizler de sürecin normalleşmesi için 2-8 Ekim'de GAGİAD Kültür Sanat Festivali'ni başlatıyoruz. Gaziantep, sanayi, turizm, gastronomi şehri olarak anılıyor. Amacımız bunun yanına sanatı da eklemektir. Sanat, insanlar arasında köprü kuran mucizevi bir şeydir. Aslında biz bu projeyi düşünüyorduk ama depremden sonra bunun daha da önemli olduğunu, bu şehir ve bölge için ne kadar önemli olduğunu gördük ve yola çıkmaya karar verdik. Amacımız şehrimizde, bölgemizde en azından depremle alakalı insan üzerindeki o kötü psikolojiyi değiştirmektir."

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