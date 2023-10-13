GAÜN'de "Uluslararası Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Teknolojik Gelişmeler" kongresi düzenlendi Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde "Uluslararası Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Teknolojik Gelişmeler" kongresi düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde "Uluslararası Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Teknolojik Gelişmeler" kongresi düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Çeber, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, titizlikle, büyük emek vererek hazırlanan kongrenin ileriki süreçlerde de takipçisi olacaklarını belirtti.

Kongreyi önemsediklerini ifade eden Çeber, "Uluslararası sürdürülebilir olmak zorundasınız. Uluslararası rekabet, uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler, uluslararası istihdam, iş gücü, sektör yani bizim bunu uluslararası düzeyde konuşmamız lazım. Sürdürülebilirlik çok önemli ve vazgeçilmez." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise tekstilin hayatın bir parçası olduğunu ifade etti.

İnsanoğlunun var olduğu sürece tekstilin olacağını dile getiren Şahin, sürdürülebilirliliği sağlamak için bugün açılışı yapılan uluslararası kongrenin başlığının çok önemli olduğunu kaydetti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise salgın ve deprem sonrasında üniversitelerinde uluslararası bir kongre yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı'nda tekstil firmaları tarafından açılan stantları inceleyen Vali Çeber ve beraberindeki protokol üyeleri, firma yetkililerinden bilgi aldı.