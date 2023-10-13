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        Gaziantep'te 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

        Gaziantep'te ATV motorundaki 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:33
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        Gaziantep'te 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı
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        Gaziantep'te ATV motorundaki 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün ATV motoru ile otomobilin çarpıştığı ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin otomobil sürücüsü V.K. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        V.K. (46) idaresindeki 27 ARB 190 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 MST 04 plakalı ATV motoru dün 15 Temmuz Mahallesi'nde çarpışmış, kazada ATV'de bulunan Hüseyin Akın ile arkadaşı Kerim Gündoğan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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