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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:52 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:06
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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica'nın UEFA Antrenör Semineri'nde olmasından dolayı oyuncular, antrenör Cristian Petre yönetiminde çalıştı.

        Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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