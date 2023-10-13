Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica'nın UEFA Antrenör Semineri'nde olmasından dolayı oyuncular, antrenör Cristian Petre yönetiminde çalıştı.
Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.