Bakan Tekin, Adıyaman'daki Beşiktaş İlkokulu'nun açılışında konuştu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da depremden önceki derslik sayısı 6 bin 248 iken, yapılacak okullarla 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında derslik sayısının 6 bin 804 olacağını belirterek, "Yani mevcut deprem öncesi derslik sayımızdan daha yüksek bir derslik sayısıyla eğitim öğretim sürecini başlatmış olacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da depremden önceki derslik sayısı 6 bin 248 iken, yapılacak okullarla 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında derslik sayısının 6 bin 804 olacağını belirterek, "Yani mevcut deprem öncesi derslik sayımızdan daha yüksek bir derslik sayısıyla eğitim öğretim sürecini başlatmış olacağız." dedi.

Bakan Tekin, Adıyaman'daki Beşiktaş İlkokulu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalıştıklarını söyledi.

Bakan olarak atandıktan sonra ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli "bir ayaklarının deprem bölgesinde olması" yönünde kendilerine talimat verdiğini hatırlatan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız; 'Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek bizim birinci hedefimiz olacak' demişti ve sürekli her kabinede gündemimiz deprem bölgesiyle başlıyor. Yaralar inanılmaz bir hızla sarılıyor. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dünyaya örnek gösterilecek bir biçimde yaraları sardığı ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi deprem zamanında da milletçe birlik olduklarını ifade eden Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Biz öyle bir devletiz ki en ücra köşesindeki vatandaşından en merkezi pozisyondaki görevlisine, siyasetçisine kadar çok şükür milli birlik anlayışı içerisinde her türlü fedakarlığı yaparak, birlikteliğini gösteriyor. En bariz örneklerinden biri geçen pazar günü 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet'imiz. İmparatorlukların dağılma çağında emperyal ulusların ağzını açıp iştahla beklediği dağılma sürecinde Kurtuluş Savaşı'mızı yürüten başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere Anadolu'nun en ücra köşesindeki herkes üstüne düşen vazifesini yaparak mücadelesini yürüttü. Dünyaya örnek bir mücadele, aslında benzeri bir mücadeleyi biz deprem sürecinde yürüttük. Deprem haberlerinin alınmasından itibaren herkes elini taşın altına koyacak işler yaptı."

Deprem sürecinde hayırseverlerin önemli katkılar sunduğunu aktaran Tekin, "Çok şükür bu süreçte de hayırseverlerimiz, eğitim öğretim imkanlarının yeniden hayata geçirilmesi açısından bize çok katkı sundular. Beşiktaş Kulübüne, başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bütün hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'ın depremden önceki derslik sayısından daha fazla bir derslik sayısına, daha fazla öğretmen sayısına ulaşması noktasında talimat aldıklarını anımsatan Tekin, şöyle devam etti:

"Deprem sürecinde şu anda ihalesine çıkılmış veya çıkılması için teknik sorunların halledilmesini bekleyenler dahil toplam 123 okul ve 1511 derslik var. Bunların bütçe anlamında sadece inşa maliyeti için 4,5 milyar ayırdığımız tutar. Bunların dışında onarımını yaptıklarımız var. Deprem öncesi Adıyaman'da 860 okulumuz, 6 bin 248 dersliğimiz vardı. Deprem sonrası eğitim öğretim başladığında 5 bin civarında derslikle başladık yani 1000'in üzerinde dersliğimiz problemliydi. Bir kısmını onardık, bir kısmını yıktık. Adıyaman'da depremden önceki derslik sayımız 6 bin 248 iken, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlarken inşallah 6 bin 804 derslik olacak. Yani mevcut deprem öncesi derslik sayımızdan daha yüksek bir derslik sayısıyla eğitim öğretim sürecini başlatmış olacağız. Dolayıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sizlere verdiği söz, bizlere her daim hatırlattığı talimat doğrultusunda eğitim öğretim sürecimiz deprem öncesindekinden daha iyi koşullarda sağlanmış olacak."

Bakan Tekin, okul açılışından sonra şehit İmam Tan'ın ailesini ziyaret ederek, baba Abuzer Tan ile sohbet etti.