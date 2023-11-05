Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

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