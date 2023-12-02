Gaziantep'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yapılan denetimlerde 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yapılan denetimlerde 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TAG otoyolunda uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, 651 aracı ve 2 bin 10 kişiyi sorguladı, araçlardaki aramada, 1kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, 120 gram sıvı uyuşturucu, 15 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.