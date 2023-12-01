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        Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü

        GAZİANTEP'teoduntandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ayşe Doğan (88), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:15
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        Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
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        GAZİANTEP'teoduntandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ayşe Doğan (88), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlu ve gelini ile aynı evde yaşayan Ayşe Doğan, ısınmak için yaktığı odun tandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evde hareketsiz yatan Doğan'ı, tarladan dönen oğlu ve gelini buldu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürülen Doğan, burada kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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