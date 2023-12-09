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        Gaziantep'te etkili olan sağanakta 4 saatte metrekareye 70 kilogram yağış düştü

        Gaziantep'te geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle 4 saatte metrekareye 70 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:15 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:15
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        Gaziantep'te etkili olan sağanakta 4 saatte metrekareye 70 kilogram yağış düştü
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        Gaziantep'te geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle 4 saatte metrekareye 70 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dün gece saat 21.30'dan 01.30'a kadar metrekareye 70 kilogram yağış düştüğü, ulaşım ve yaşam alanlarında yaşanan olumsuzluklara karşı 120 personel ile kılavuz, vidanjör, kanal görüntüleme robotu, römorklu pompa ve kepçelerden oluşan 30 araçla müdahalede bulunulduğu belirtildi.

        Başta GASKİ olmak üzere, fen işleri, itfaiye ve kent estetiği ekiplerinin gece boyunca mesai yaptığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ekipler, suyu taşıyacak sistemlerin taşıma kapasitesinden fazla yağış alması ve kuruyan yaprakların menfezlerin üzerini kapaması nedeniyle yaşanan sorunlara karşı gece boyunca şehir genelindeki üzeri yaprak veya poşet gibi atıklarla kapanan bölgeleri açtı, su birikintileri vidanjörlerle ve römorklu pompalarla çekti, hatlardaki tıkanıkları kılavuz araçlarıyla giderdi. Öte yandan suda mahsur kalan 10 araç ekiplerin çabalarıyla kurtarıldı. "Alo 153 Hattı"na gelen 177 mesken su baskını, 242 sifon tıkanması, 84 yolda yağmur birikintisi ve diğer konularda 205 ihbarın hepsine müdahale eden ekipler, meskene su baskını ihbarlarına GASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı personelleri ile koordineli çalışılarak hemen müdahale etti."

        - İstinat duvarı çöktü

        Merkez Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde sağanak nedeniyle istinat duvar çöktü. Bir araç tamamen molozların arasında kalırken 2 araç hafif hasar gördü.

        Muhtar Ali Köseoğlu, Melisa Apartmanı'nın istinat duvarının çöktüğünü belirterek, "Cana gelmedi, mala geldi, bununla geçmiş olsun. Müteahhit zararı gidereceğini söyledi, onu bekliyoruz." dedi.

        Merkez Şahinbey ilçesi Boğaziçi Bulvarı'nda ise çukur oluştu. Şahinbey Belediyesi ekipleri, çukuru kapatmak için çalışmaya başladı.

        Öte yandan, sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler kontrollü ilerledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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