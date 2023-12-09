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        GAZİANTEP'TE SAĞANAK; CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 01:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 01:58
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        GAZİANTEP'TE SAĞANAK; CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU  
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        GAZİANTEP'teetkiliolan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu. 

        Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı. Seyrantepe Mahallesi'ndeki Çimento Kavşağını su basması nedeniyle araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda mahsur kalanlar kurtarıldı. Kentte yağış etkisini sürdürürken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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