Gaziantep'te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu GAZİANTEP'teetkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

GAZİANTEP'teetkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı. Seyrantepe Mahallesi'ndeki Çimento Kavşağını su basması nedeniyle araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda mahsur kalanlar kurtarıldı. Kentte yağış etkisini sürdürürken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.