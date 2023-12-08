BM´den Gaziantep´te 'Deprem Bölgesinde Engelli Kadınların Anlatılmamış Hikayeleri' paneli

GAZİANTEP'teBirleşmiş Milletler tarafından düzenlenen, engelli kadın ve kız çocuklarının deprem sonrası karşılaştıkları sorunların ele alındığı 'Deprem Bölgesinde Engelli Kadınların Anlatılmamış Hikayeleri' paneli başladı.

Birleşmiş Milletler tarafından Gaziantep'te 'Deprem Bölgesinde Engelli Kadınların Anlatılmamış Hikayeleri' paneli gerçekleştirildi. Otelde gerçekleştirilen panele BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, IOM Misyon Şefi Yardımcısı Claudia Natali, Vali Yardımcısı Murat Akyüz ve STK temsilcileri katıldı.

Engelli kadınların deprem sürecinde ve sonrasında birçok sorun yaşadığını söyleyen Dr. Ahonsi, panelle farkındalık oluşturulacağını belirtti. Kadına yönelik şiddet riskinin nasıl azaltılabileceğini ve engelli kadın, kız çocukları ailelerine bu konuda nasıl yaklaşılabileceğini aktaran Ahonsi, "Kadınların ve engelli bireylerin sesleri çoğu zaman duyulmuyor. Ancak bugün, deprem sonrasında engelli bir kadın ya da engelli aile üyelerine destek veren bir kişi olmanın ne anlama geldiğini, ilk elden dinleme ayrıcalığına sahip olacağız. Bugünkü panelimizde engelli kadınların ve engelliler için, engellilerle birlikte çalışmış kadınların uzmanlıklarından faydalanacağız. Kadına yönelik şiddet riskini nasıl azaltabileceğimiz ve engelli kadın, kız çocuklarıyla ailelerini etkileyen vakalara nasıl yaklaşabileceğimiz üzerine düşünmemiz gereken bir andayız" diye konuştu.

'AMACIMIZ BU HİKAYELERİN ANLATILMASI'

Panele, 'Deprem bölgesindeki engelli kadınların anlatılmamış hikayeleri' başlığını verme gerekçelerinden de bahseden Ahonsi, "Amacımız, bu hikayelerin sadece bugün değil, deprem bölgelerinin yaralarını sararken mümkün olan her fırsatta anlatılması ve duyulmasıdır. Engelli kadın ve kız çocuklarının sesleri ve bakış açıları, yaşamlarını etkileyen kararlarda, politikalarda ve hizmetlerde dikkate alınmalıdır" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Misyon Şefi Yardımcısı Claudia Natali, dünya genelinde sayısal verilere bakıldığında engelli kadınların engelli erkeklerden daha fazla olduğuna dikkat çekti. Afet durumlarında engelli kadın ve kız çocuklarının daha fazla sorunla karşılaştıklarını ve bunu panelde dile getirdiklerini kaydeden Natali, şöyle dedi:

"Toplumsal cinsiyet ve engellilik durumları bir araya geldiğinde insanların karşılaştığı sorunlar katlanarak artmaktadır. Engelli kadın ve kız çocukları topluma tam anlamıyla katılım göstermek konusunda özellikle afet ve felaket durumlarında ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır."

Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz ise kentte özellikle engelli istihdamı ve sosyal hayata katılımları konusunda pozitif ayrıcalıklar tanınıp onların hayatlarının kolaylaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından panel, BM Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Program Analisti Eda Özyurt Kılınç'ın moderatörlüğünde başladı.