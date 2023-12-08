Gaziantep'te vinçle çarpışan yolcu minibüsündeki 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te vinç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Gaziantep'ten Nizip istikametine giden Erol Boydan idaresindeki 27 ASH 050 plakalı yolcu minibüsü, D400 kara yolunda manevra yapan Cengiz Genç yönetimindeki 27 AC 209 plakalı vinçle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüsteki 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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