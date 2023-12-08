Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Etimesgut Belediyespor maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular ısınma ve top kapma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla birlikte hazırlıkları tamamlayarak kampa girecek.

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