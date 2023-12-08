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        Gaziantep'te sağanak etkili oluyor

        Gaziantep'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 23:10 Güncelleme: 08.12.2023 - 23:10
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        Gaziantep'te sağanak etkili oluyor
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        Gaziantep'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü.

        Kent genelinde yer yer etkili olan yağışla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Meteorolojiden "Bölgemizde beklenen yağışların kuvvetli olması beklendiğinden sel su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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