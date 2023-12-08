Gaziantep'te sağanak etkili oluyor Gaziantep'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü.

Kent genelinde yer yer etkili olan yağışla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden "Bölgemizde beklenen yağışların kuvvetli olması beklendiğinden sel su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.