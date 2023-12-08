Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'yla ilgili davanın duruşması görüldü

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'yla ilgili davanın duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 20:20 Güncelleme: 08.12.2023 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'yla ilgili davanın duruşması görüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'yla ilgili davanın duruşması görüldü.

        Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nejdet A, Yılmaz Şahin Y, Faik ve kardeşi Eyüp Ö, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S'nin katılmadığı duruşmada, sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları hazır bulundu.

        Sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Taraf avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Karadeniz Teknik Üniversitesinden bilirkişi raporunu talep ederek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

        Duruşma 17 Ocak 2024'e ertelendi.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depremde Mustafa Kökmen Bulvarı'nda yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Furkan Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanıklar Nejdet A, Yılmaz Şahin Y, Faik ve kardeşi Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maç başladı!
        Maç başladı!
        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep'te traktörün üstünden düşen kişi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te traktörün üstünden düşen kişi hayatını kaybetti
        BM´den Gaziantep´te 'Deprem Bölgesinde Engelli Kadınların Anlatılmamış Hika...
        BM´den Gaziantep´te 'Deprem Bölgesinde Engelli Kadınların Anlatılmamış Hika...
        Yolcu servisi vince çarptı: 9 yaralı
        Yolcu servisi vince çarptı: 9 yaralı
        Gaziantep'te vinçle çarpışan yolcu minibüsündeki 9 kişi yaralandı
        Gaziantep'te vinçle çarpışan yolcu minibüsündeki 9 kişi yaralandı
        Deprem bölgesindeki engelli kadınların sorunlarını irdeleyen panel düzenlen...
        Deprem bölgesindeki engelli kadınların sorunlarını irdeleyen panel düzenlen...