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        Altınordu, Türk futbolunun yıldızlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arıyor

        TFF 2. Lig kulüplerinden Altınordu, Gaziantep'te düzenlenen Bölgeler Futbol Turnuvası'yla Türk futbolunun gelecekteki yıldızlarını arıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:02 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:10
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        Altınordu, Türk futbolunun yıldızlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arıyor
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        TFF 2. Lig kulüplerinden Altınordu, Gaziantep'te düzenlenen Bölgeler Futbol Turnuvası'yla Türk futbolunun gelecekteki yıldızlarını arıyor.

        Altınordu ve Şehitkamil Belediyesi iş birliğinde Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvada 9-13 yaş aralığındaki çocuklar, geleceğin yıldızı olmak için forma terletiyor.

        Altınordu Futbol Okulları Direktörü Köksal Ferizcan, AA muhabirine, turnuvanın bir ayağının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılmasını istediklerini söyledi.

        Turnuvanın çocuklara da faydasının olduğunu aktaran Ferizcan, şunları kaydetti:

        "Biz her yıl 24 turnuva düzenliyoruz. Bu yıl 10. turnuvamızı yapıyoruz. Hem tesislerimizde hem de bölgelerde yapıyoruz. Çocuklarımızın gelemediği yerlere biz gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de Gaziantep'te düzenlemeyi istedik. Burada yaklaşık 300 sporcumuz var. Bizler hem çocuklarımız sosyalleşsin diye yapıyoruz hem de oyuncu seçmek için yapıyoruz. Bayağı yetenekli oyuncular var. Amacımız buradan 2-3 oyuncuyu bir yere getirebilmek."

        Turnuvaya 7 ilden 300 sporcu katılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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