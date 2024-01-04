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        Gaziantep'te tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:28 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:28
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        Gaziantep'te tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde devriye esnasında 2 şüpheliyi tren raylarını keserek çalmaya çalışırken gözaltına aldı.

        Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, raylarda kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen çeşitli demir aparatlar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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