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        Türk cumhuriyetlerinin kadın girişimcileri ülkeler arasındaki kültürel ilişkileri artırmak istiyor

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Ticaret Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Gaziantep'te organize ettiği fuara katılan Türk cumhuriyetlerinin kadın girişimcileri, ülkeler arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:16
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        Türk cumhuriyetlerinin kadın girişimcileri ülkeler arasındaki kültürel ilişkileri artırmak istiyor
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        ADSIZ GÜNEBAKAN - Ticaret Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Gaziantep'te organize ettiği fuara katılan Türk cumhuriyetlerinin kadın girişimcileri, ülkeler arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek istiyor.

        Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 26-29 Aralık'ta düzenlenen 5. Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katılan 180 kooperatif arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen yaklaşık 20 kişilik ekip de yer aldı.

        Özbekistan'dan fuara katılan Sözene Sultan Kadın Kooperatifleri Başkanı Mahire Sultan, el sanatlarıyla yöresel kıyafetler yaptıklarını belirterek, Türkiye'deki fuarlara katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Fuar organizasyonunun çok güzel olduğunu ifade eden Sultan, "Ev sahipleri bize çok yardımcı oldular. İstanbul, Bursa, Mersin'deki fuarlara katıldım. 14 yıldır Türkiye'ye geliyoruz ama Gaziantep'e ilk defa geliyoruz. İki ülke arasında, kadınlar arasında, ilişkileri ve ticaret hacmini arttırmak için geldik." diye konuştu.

        - "İki ülke arasındaki derneklerin birleşerek güçlenmesi lazım"

        Özbekistan İş Kadınları Derneği Başkanı Nasiba Miradilova, dünya genelinde fuarlara katıldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

        "Türk arkadaşlarımızla kalplerimiz çok yakın. Çünkü bizim atalarımız, adetlerimiz yemeklerimiz, hepsi de aynı. Gaziantep'e ilk defa geldik. Özbekistan'a özgü kıyafetleri getirdik. Şu anda Türkiye-Özbekistan politik ekonomik yönden çok iyi çalışıyorlar. Bu bizim için de iyi. Dünya Türk devletlerinin kadınlarının birleşmesi, güçlenmesi için bu ülkelerin politik, ekonomik güçlenmesine de çok yardımcı oluyor. Atalarımız hep dünyanın huzuru için birbirimize yardımcı olmamız gerektiğini söyler. Buradaki fuar da bu anlamda çok güzel. Özbekistan'da da bu işler yavaş yavaş gelişiyor. Türkiye'deki bu fuarlara kalıyoruz, Türk kadınlarını da Özbekistan'a davet ediyoruz. İki ülke arasındaki derneklerin birleşerek güçlenmesi lazım. Çünkü Türk devletleri insanları çok güçlü, akıllı ve enerjik. Çünkü bizde kardeşlik var, kalplerimiz, sevgimiz aynı."

        Kırgızistan Kadın Kooperatifleri adına fuara katıldığını ifade eden Sabira Gelpakowa ise fuara katılmaktan memnuniyet duyduğunu aktararak, "Türkiye ve Kırgızistan arasındaki kültürü ve ekonomiyi geliştirmek istiyoruz. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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