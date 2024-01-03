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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple 1 günde 107 milyar dolar eridi - Teknoloji Haberleri

        Apple 1 günde 107 milyar dolar eridi

        Özellikle iPhone 15 talebinin beklenenden zayıf kalması sebebiyle Barclays, teknoloji devi Apple'ın notunu düşürdü. Firmanın hisseleri bir günde yüzde 3.58 gerilerken, piyasa değeri de 107 milyar dolar eridi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 08:18 Güncelleme: 03.01.2024 - 08:18
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        1 günde 107 milyar dolar eridi
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        Barclays'in Apple'ın notunu 'sat' seviyesine indirmesinin ardından dün teknoloji devinin hisselerinde sert düşüş yaşandı.

        Barclays analisti Tim Long Apple ile ilgili yayımladığı bilgi notunda "iPhone 15 satışları zayıftı ve aynısının iPhone 16 için de geçerli olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bilgi notunda gelişmiş pazarlarda Apple ürünlerine yönelik zayıf talebin devam ettiğini ve Çin pazarında da zorluklar yaşandığı ifade edildi.

        Barclays Apple hisse fiyat hedefini 1 dolar düşürerek 160 dolara çekti. Bunun üzetrine dün firmanın hisseleri yüzde 3.58'lik düşüşle 185.64 dolara geriledi.

        Böylece Apple'ın piyasa değeri de bir günde 107 milyar dolar eriyerek 2 trilyon 887 milyar dolara düştü.

        2023'TE YÜZDE 45 YÜKSELDİ

        Apple hisseleri 2024'e iyi bir başlangıç yapmasa da geçen yıl yatırımcısına yüzde 45 kazandırmıştı.

        Dünyanın halka açık en değerli firması olan Apple, özellikle Çinli firmaların pazarda ağırlığını artırmasıyla satışlarını önceki yıllardaki gibi artırmakta zorlanıyor.

        Araştırma firması Counterpoint'in yayımladığı son verilere göre satış fiyatı 600 doların üzertinde olan 'premium' telefon satışlarında Apple'ın pazar payı geçen yıl yüzde 75'ten yüzde 71'e geriledi. Buna karşılık söz konusu sınıfta Çinli Huawei'nin payı yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.

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