Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında! Suça karışan araçlar polis arabası olarak kullanılıyor - Otomobil Haberleri

Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında! Suça karışan araçlar polis arabası olarak kullanılıyor - Otomobil Haberleri

Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında Bir zamanlar suç örgütleri tarafından kullanılan, fakat çetelerin çökertilmesi ile polis ekiplerinin devriye araçları haline gelen lüks otomobiller, piyasa değerleri ile dünyanın en pahalı polis otomobilleri arasında yer aldı. Bugüne kadar Dubai polis teşkilatının tekelinde olan en pahalı polis otomobilleri listesine, Türkiye'den dört otomobil girdi. Öyle ki, İstanbul emniyeti tarafından kullanılmaya başlanan Ferrari 488 GTB, Bentley Continental GT, Range Rover L460 ve Porsche Taycan Turbo, dünyanın en pahalı ilk 10 polis otomobili listesinde üst sıralarda bulunuyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Çökertilen suç örgütlerinin lüks araçlarına el konularak 2023'ün son günlerinde Emniyet güçlerine devredilmesi büyük ses getirdi.

Öyle ki, çökertilen ve elebaşları yakalanan çetelerin elindeki lüks araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün envanterine kaydedildi. Bu gelişmenin hemen ardından söz konusu lüks araçlar polis otomobili standartlarına uygun olarak kaplatıldı ve siren ile tepe lambaları monte edildi.

İşte bir zamanlar çete üyeleri tarafından kullanılan bu araçlar, polis ekipleri ile resmi göreve başlamadan önce geçtiğimiz günlerde Taksim meydanında sergilendi ve halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı.

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Emniyet Teşkilatı'nın tarihindeki en lüks araçların fiyatı da ayrı bir merak konusu haline geldi.

4 ARACIN FİYATI YAKLAŞIK 100 MİLYON TL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı görüntülerde, el konulan ve polis otosu yapılan 21 lüks araç arasında Ferrari 488 GTB, Bentley Continental GT, Range Rover L460 ve Porsche Taycan Turbo gibi piyasada satılan en pahalı otomobiller de bulunuyor.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru…



İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti.

Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi.… pic.twitter.com/mzBtgp5EgU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 26, 2023

Örneğin bu otomobillerin en pahalısı olan İngiliz üretici Bentley'in Continental GT modeli, resmi fiyatı 40.8 milyon TL olarak açıklanıyor. Bu da güncel kur ile 1.25 milyon Euro'ya denk geliyor. 550 beygir güç üreten Continental GT'nin son hızı 318 km/s olarak açıklanıyor. Otomobilin 4 saniyede 0’dan 100 km/s’ye çıkabildiği düşünüldüğünde ise, suçluların polis ekiplerinden kaçmasının çok zor olduğu söylenebilir.

Trafik polisi ekipleri tarafından kullanılacak bir diğer lüks araç olan Ferrari 488 GTB ise, 3.9 litrelik V8 motorundan 670 beygir güç üretiyor. 488 GTB'nin 0-100 km/s süresi ise 3 saniye olarak açıklanıyor.

Üretimi 2017'de son bulan İtalyan spor otomobilin dolayısı ile resmi satış fiyatı da bulunmuyor. Fakat, aracın güncel piyasa değeri 30 milyon TL seviyesinde. Bu da yaklaşık 940 bin Euro yapıyor.

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Devam edecek olursak, el konulup polis otosuna çevrilen Range Rover'ın resmi fiyatı da, 18.3 milyon TL olarak açıklanıyor. Bu rakam 560 bin Euro'ya denk geliyor.

İstanbul'da devriyeye çıkan Porsche'nin elektrikli otomobili Taycan'ın Turbo versiyonu ise fiyatı ile dikkat çeken bir başka model.

680 beygir güç üreten bu elektrikli otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede çıkabiliyor. Tam şarj ile ortalama 400 kilometre menzile sahip Taycan Turbo'nun fiyatı ise 312 bin Euro seviyesinde.

DÜNYANIN EN PAHALILARI ARASINA GİRDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün filosuna eklenen yeni araçlar, dünyanın en pahalı polis otomobilleri arasına da girmiş durumda.

Dünyanın en pahalı polis otomobilleri uzun yıllardır Dubai'de bulunuyor. Örneğin, Dubai polis teşkilatının kullanımında dünyada sadece 77 adet üretilen Aston Martin One-77 modeli gibi nadir araçlar da var. Aston Martin One-77, 1.84 milyon dolarlık fiyatı ile dünyanın en pahalı polis otomobili konumunda.

Dünyanın ve Dubai polis teşkilatının en pahalı ikinci otomobili ise Bugatti Veyron. 2005 yılında tanıtıldığında dünyanın en hızlı otomobili unvanını alan Veyron, 8 litrelik W16 motorundan 987 beygir güç ve 1250 Nm tork üretiyor. O dönem 110 bin euro gibi bir fiyattan satılan Veyron'un, güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro seviyesinde.

Türkiye'deki gelişmeler ile birlikte dünyanın en pahalı polis otomobilleri sıralaması da değişti.

Bugüne kadar dünyanın en pahalı üçüncü polis aracı, Alman polisinin kullanımında olan ve fiyatı yaklaşık 550 bin euro olan Mercedes-Benz Brabus Rocket CLS modeliydi.

Fakat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yeni devriye aracı Bentley Continental GT, güncel değeri ile dünyanın en pahalı yeni üçüncü polis otomobili oldu.

Rakamlar, global sıralamanın dördüncü ve beşinci sırasında da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sahip olduğu araçların aldığını gösteriyor.

Buna göre, yukarıdaki satırlarda bahsi geçen Ferrari 488 GTB dünyanın en pahalı dördüncü, Range Rover da beşinci polis otomobili otomobili oldu.

Böylece, Alman polisinin kullanımında olan Mercedes-Benz Brabus Rocket CLS altıncı sıraya geriledi.

Alman polis teşkilatında yer alan ve yakın bir zamana kadar 459 bin Euro'luk fiyatı ile dünyanın en pahalı dördüncü polis otosu olan Audi R8 GTR ise yedinci sıraya geriledi.

Aynı şekilde, Dubai polis teşkilatının kullanımında olan ve 413 bin Euro'luk değeri bulunan Lamborghini Aventador da sekizinci basamağa kadar geriledi.

Dünyanın en pahalı polis otomobilleri listesinde dokuzuncu sırada ise yine Dubai polis teşkilatından bir model bulunuyor. Şehrin sokaklarında devriye gezen otomobillerden bir diğeri de Ferrari FF.

İtalyan spor otomobil, 0'dan 100km/s hıza 3.7 saniyede ulaşabiliyor ve 335 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Bu da onu dünyanın en hızlı dört koltuklu otomobili yapıyor. Dubai polis teşkilatının kullandığı Ferrari FF'in fiyatı ise 370 bin euro seviyesinde.

Listenin onuncu sırasında ise artık İstanbul'da devriyeye çıkan Porsche'nin elektrikli otomobili Taycan'ın Turbo versiyonu bulunuyor.

Bu durum, bugüne kadar listenin üst sıralarında yer alan başka bir özel otomobili de artık dünyanın en pahalı 11'inci polis otomobili yapıyor. İtalyan polisi tarafından kullanılan Lamborghini Gallardo Huracan LP 610-4, 5.2 litrelik motorundan 610 beygir güç üretiyor ve araçta tıbbi acil durum olması durumunda organ nakli için soğutmalı bir özel bölme bulunuyor. Bu otomobilin fiyatı da 230 bin Euro seviyesinde.

FİYATLARDA ÖTV ETKİSİ

Dünyanın en pahalı ilk 10 polis otomobili sıralamasına Türkiye'den 4 aracın dahil olması dikkate değer.

Bu tabloda Türkiye'de otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) etkisinin bulunduğundan da bahsetmek gerek.

Öyle ki, el konulup polis aracı haline getirilen lüks otomobillerin ÖTV oranı yüzde 220'de bulunuyor. Bu da, söz konusu otomobillerin fiyatının Türkiye'de yurt dışına göre yaklaşık 4 kat (3.84) kadar daha pahalı olmasına yol açıyor.

Porsche Taycan ise, elektrikli bir otomobil olması sebebiyle yüzde 60'lık ÖTV dilimine giriyor. Fakat, içten yanmalı motora sahip otomobillere göre daha düşük ÖTV diliminde yer alsa bile, Taycan Türkiye'de dünyanın geri kalanından daha pahalı olmaktan kaçamıyor.