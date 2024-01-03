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        Nurdağı'nda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:47 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:47
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        Nurdağı'nda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Nurdağı-Gaziantep kara yolunda F.A. yönetimindeki 27 ART 462 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        F.A, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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