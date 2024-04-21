Gaziantep'te uyuşturucu ve silahla yakalanan şüpheli tutuklandı

Operasyonda 3 tüfek, bir tabanca, 603 tabanca fişeği, 147 kartuş, 25 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 18 litre sıvı, 210 bin lira ile bir vakum cihazı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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