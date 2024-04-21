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        Gaziantep'te uyuşturucu ve silahla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu ve silahla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:45
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        Gaziantep'te uyuşturucu ve silahla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu ve silahla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 3 tüfek, bir tabanca, 603 tabanca fişeği, 147 kartuş, 25 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 18 litre sıvı, 210 bin lira ile bir vakum cihazı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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