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        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 18:45 Güncelleme: 20.04.2024 - 18:49
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        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kırmızı siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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