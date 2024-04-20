Gaziantep FK, yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Kalyon Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 32 haftasında 8 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 7 beraberlik alarak 31 puan topladı.
Ligde 17'inci sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.
Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.