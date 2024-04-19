DÜZELTME - "Depremde 186 kişinin öldüğü Mügeler Sitesi'nin ruhsatının 11 yıl sonra usulsüz evrakla alındığı ortaya çıktı" başlıklı haberimizin spotunda ve ikinci paragrafında yer alan "11'i tutuklu 15 sanık" ifadesi "3'ü tutuklu 15 sanık" olarak düzeltilmiştir.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan Mügeler Sitesi'nin ruhsatının 11 yıl sonra usulsüz evrakla alındığı belirlendi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Atatürk Mahallesi'nde 8 blokunun yıkılması sonucu 186 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Mügeler Sitesi'ne ilişkin soruşturma tamamlandı. 3'ü tutuklu 15 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Müge Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri olan tutuklu sanıklar müteahhit Yusuf İzzettin Aytekin, denetim yetkilileri Seyfullah Orhan ve Gültekin Büyük ile tutuksuz sanıklar Abdullah B, Ali B, Bekir Ö, Serpil A, Müslüm D, Talat Cem G, Bekir Turgay B, Cemil K, Halil D, Hasan Ö, Hasan Y. ve Muzaffer İ. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, soruşturma dosyasındaki belgeler ve Müge Yapı Kooperatifine ilişkin faaliyet raporlarından binaların 1994-1997 arasında emanet usulü inşa edildiği, 2008'de ise yeni bina gibi ruhsatlandırma işleminin yapıldığının tespit edildiğine işaret edildi. İddianamede yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesinin bilirkişi raporunda, binanın proje aşamasında zemin etüdü, statik hesap raporları ile statik projesinin bulunmaması nedeniyle fiilen yapıldığı tarihte yapımından sorumlu olan yapı sahibi veya yapım işini üstlenen işverenin sorumluluğunun bulunduğu vurgulandı.

Yapım aşamasındaki donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizliği sebebiyle binanın yapıldığı tarihte yapımından sorumlu olan yapı sahibi, müteahhit veya yapım işini üstlenen işveren ile belediyenin yapı kontrol birimi çalışanlarının mesuliyet taşıdıkları aktarılan raporda, ruhsatlandırma yapılan tarih bakımından, proje aşamasında yetersiz donatı detaylandırması eylemleri sebebiyle statik proje müellifinin, yapı denetim şirketi yetkilisi/yetkililerinin, statik proje denetçisi ile belediyenin yapı ruhsatlarında proje kontrol görevini üstlenenlerin sorumlu oldukları kaydedildi.