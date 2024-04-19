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        "Gastronomi kenti"nin 4 çeşit lezzeti 40 liradan satılıyor

        Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan restoranda 4 çeşit yöresel lezzetten oluşan menü, 40 liradan halkla buluşturuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:12
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        "Gastronomi kenti"nin 4 çeşit lezzeti 40 liradan satılıyor
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        Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan restoranda 4 çeşit yöresel lezzetten oluşan menü, 40 liradan halkla buluşturuluyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde "Haydi Sofraya" adıyla hizmete alınan restoranda günlük hazırlanan menüler, öğle ve akşam saatlerinde vatandaşlara ikram ediliyor. Her gün değişen menü, çorba, ana yemek, pilav ve yoğurt gibi yan ürünlerle kişi başı 40 liradan servis ediliyor.

        Haydi Sofraya Koordinatörü Ertuğrul Er, gazetecilere, vatandaşlara daha ucuz yemek sunabilmek için restoranı hizmete aldıklarını söyledi.

        Uygulamanın halktan olumlu dönüşler aldığını anlatan Er, şöyle konuştu:

        "4 çeşit yemekten oluşan menüyü 40 liraya vatandaşın hizmetine sunmaktayız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin uygun fiyatlı hizmeti olarak şu anda burada devam eden Haydi Sofraya, ilerleyen günlerde şehrimizin değişik lokasyonlarında hizmet vermeye devam edecek. Burada iki öğün olarak hizmet veriyoruz. Vatandaşların ilgi ve memnuniyetini görüyoruz. Gelen vatandaşlarımız ve yakın olan esnafımız bu durumdan çok memnun. Gelen vatandaş sayımız her geçen gün artıyor. Bu da sosyal belediyecilik anlamında güzel bir hizmet oldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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