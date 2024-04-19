Milletvekili Polat'tan Nizip Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Doğan’ı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Polat, ilçenin sorunları ve çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Nizip'in önemli bir ilçe olduğunu belirten Polat, sorunların çözümü için elinden gelen desteği vereceğini ifade ederek Belediye Başkanı Doğan ve ekibine "hayırlı olsun" dileklerini illetti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan ise ilçenin kalkınması ve daha iyi seviyeye ulaşması için iş birliği içerisinde olacaklarını kaydetti.
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