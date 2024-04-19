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        Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan esnaf ziyareti

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:51
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        Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan esnaf ziyareti
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        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

        Sanayi Sitesi'ndeki esnafla buluşan Doğan, talepleri dinledi.

        Başkan Doğan, yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu yana, her fırsatta vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye özen gösterdiğini dile getirdi.

        Böylelikle daha katılımcı bir Nizip oluşturacaklarını anlatan doğan, "İlçemiz için esnaflarımızla birlikte üretmeye, durmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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