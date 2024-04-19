Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan esnaf ziyareti

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Sanayi Sitesi'ndeki esnafla buluşan Doğan, talepleri dinledi.

Başkan Doğan, yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu yana, her fırsatta vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye özen gösterdiğini dile getirdi.

Böylelikle daha katılımcı bir Nizip oluşturacaklarını anlatan doğan, "İlçemiz için esnaflarımızla birlikte üretmeye, durmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.