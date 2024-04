Gaziantep'te turist ağırlayan firmalara bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Gaziantep'te, Valilik koordinesinde turist ağırlayan firmalara yönelik turizm sezonu öncesinde sorun ve çözümlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan'ın başkanlığında 25 Aralık Panorama ve Kahramanlık Müzesi'ndeki konferans salonunda düzenlenen toplantıya birçok kentte turist ağırlayan firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinden gelen yetkili ve uzmanlar, turistlerin yaşadığı sorunlarla ilgili konuları dile getirdi, bunlarla ilgili önerilerini sundu.

Vali Yardımcısı Kaptan, buradaki konuşmasında, tarihsel ve coğrafi konumuyla en önemli şehirlerden Gaziantep'in yemek çeşitliliğini ve kültürel yapısını ulusal nitelikte ortaya koyduğunu belirtti.

UNESCO'nun Gaziantep'i gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiğini anımsatan Kaptan, şunları kaydetti:

"Şehrimiz gastronomi alanında tüm dikkatleri üzerine çekti. Gaziantep'in kadim kültürü ile yoğurulan zengin mutfağı, bugün dünyanın her tarafında tanıtılmaktadır. Her yönüyle bu şehre yapılan geziler bir ziyafet özelliği de taşımaktadır. Her yıl binlerce ziyaretçi gerek tatil dönemlerinde gerek kısa hafta sonu tatillerinde şehrimize uğrayarak ilimizin özel lezzetlerini tadıyor."