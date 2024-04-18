Gaziantep Basketbol ligi galibiyetle bitirmek istiyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden ve play-off'a kalmayı garantileyen Gaziantep Basketbol, lig etabını galibiyetle bitirmek istiyor.

Ligde son haftaya girilirken 23 galibiyet, 10 yenilgi ve 56 puanla 4. sırada yer alan kırmızı-siyahlıların, normal sezonu ilk 4 takım arasında bitirmesi kesinleşti.

Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 5 karşılaşmayı kazandıklarını hatırlattı.

Takımın son haftalarda formda olduğunu ifade eden Dai, şunları kaydetti:

"İyi bir seri yakaladık. Oyuncu ve teknik ekibi yürekten kutluyorum. Bununla beraber ligi 4. sırada bitirmemiz de garantilenmiş oldu. Bu şehir gerçekten Süper Lig'i sonuna kadar hak ediyor. Biz de bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Ligin normal sezonunda son bir maçımız kaldı. O karşılaşmayı da yenip play-off’lara ritim bularak girmek istiyoruz. Bu anlamda hazırlıklarımız devam ediyor."

Gaziantep Basketbol ligin son haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda Finalspor ile karşılaşacak.