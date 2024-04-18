Kalp krizi sonucu vefat eden astsubay, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi
Çanakkale'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Doğan, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Doğan, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Doğan'ın (51) cenazesi, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Değirmencik Mahallesi'ne getirildi.
Mahalle camisinde kılınan namazının ardından Doğan'ın cenazesi, Değirmencik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene Doğan'ın yakınları ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve vatandaşlar katıldı.
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