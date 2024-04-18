Kalp krizi sonucu vefat eden astsubay, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

Törene Doğan'ın yakınları ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve vatandaşlar katıldı.

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