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        GAÜN ile 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı arasında eğitim protokolü imzalandı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı personeline verilecek İngilizce eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:54
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        GAÜN ile 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı arasında eğitim protokolü imzalandı
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı personeline verilecek İngilizce eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı.

        GAÜN Senato Odası'nda, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı personellerine Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilecek İngilizce eğitimi için protokol töreni düzenlendi.

        Törende konuşan 5'inci Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, eğitim ile ilgili iş birliklerini önemsediklerini belirtti.

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise protokolün hayırlı olmasını diledi.

        Daha sonra verilecek eğitim için düzenlenen protokol imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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