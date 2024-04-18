GAÜN ile 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı arasında eğitim protokolü imzalandı

Daha sonra verilecek eğitim için düzenlenen protokol imzalandı.

Törende konuşan 5'inci Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, eğitim ile ilgili iş birliklerini önemsediklerini belirtti.

GAÜN Senato Odası'nda, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı personellerine Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilecek İngilizce eğitimi için protokol töreni düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı personeline verilecek İngilizce eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı.

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