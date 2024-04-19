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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan Gaziantep'te incelemelerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:49
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan Gaziantep'te incelemelerde bulundu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

        İnan, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural ve beraberindeki heyetle Küçük Sanayi Sitesi'nde yapımı devam eden 80 iş yeri inşaatında incelemelerde bulundu.

        Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindekiler, daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşil Endüstri Bölgesi ilan edilen Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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