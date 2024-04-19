Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan Gaziantep'te incelemelerde bulundu

Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindekiler, daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşil Endüstri Bölgesi ilan edilen Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

İnan, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural ve beraberindeki heyetle Küçük Sanayi Sitesi'nde yapımı devam eden 80 iş yeri inşaatında incelemelerde bulundu.

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