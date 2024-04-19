İslahiye'de mahalle muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakam Mehmet Soylu başkanlığında bazı mahalle muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

İslahiye Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerin ardından yaşanan sorunlar ele alınarak çözüm önerileri görüşüldü.

Kaymakam Mehmet Soylu, toplantıda ayrıca İdilli, Köklü, Kayabaşı, Türkbahçe, Boğaziçi, Şahmaran, Yeniköy ve Fevzipaşa mahalle muhtarlarıyla devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirme yaptı.

Toplantıya Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, Gaziantep AFAD İl Müdürü Ahmet Sönmez ile 8 mahallenin muhtarları ve daire amirleri katıldı. ​​​​