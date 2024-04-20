Nurdağı'nda 67 üreticiye 12 ton yer fıstığı tohumu desteği verildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 67 üreticiye 12 ton yer fıstığı tohumu dağıtıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 67 üreticiye 12 ton yer fıstığı tohumu dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere verilen destekler sürüyor.
Bu kapsamda bölgede üretim yapan 67 üreticiye 12 ton yer fıstığı tohumu desteği verildi.
Törene, Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nihat Deme ile çiftçiler katıldı.
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