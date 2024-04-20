Gaziantep'te 23 Nisan özel etkinliklerle 9 gün boyunca kutlanacak

Gaziantep'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 9 gün boyunca özel etkinliklerle kutlanacak.

Şahinbey Belediyesi Kongre ve Sanat Merkezi'nde "23 Nisan Çocuk Şenliği" teması ile bugün başlayan kutlamalar kapsamında eğitici ve eğlendirici bilim stantları açılacak.

Çocuk film gösterimi, sihirbaz gösterisi, oyun parkları, müzik ve boyama gibi etkinlikler de kutlamalarda yer alacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk şenliğinin 8'incisini düzenlediklerini söyledi.