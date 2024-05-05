Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kalyon
Hakemler:Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Djilobodji, M'Bakata, Monteiro, N'Koulou, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Dragus
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Ghoulam, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes, Dele-Bashiru, Massanga, Boudjemaa, Doğukan Sinik, Strandberg
Goller: Dk. 12 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 15 Kilama (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Ghoulam (Atakaş Hatayspor)
GAZİANTEP
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