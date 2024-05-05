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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 19:57 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:57
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Kalyon

        Hakemler:Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Djilobodji, M'Bakata, Monteiro, N'Koulou, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Dragus

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Ghoulam, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes, Dele-Bashiru, Massanga, Boudjemaa, Doğukan Sinik, Strandberg

        Goller: Dk. 12 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 15 Kilama (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Ghoulam (Atakaş Hatayspor)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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