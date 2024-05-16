Gaziantep'te servis araçları ve motosikletler denetlendi
Gaziantep'te jandarma, okul servisleri ve motosiklet ve sürücülerine yönelik kask ve koruyucu ekipman denetimi yaptı.
Gaziantep'te jandarma, okul servisleri ve motosiklet ve sürücülerine yönelik kask ve koruyucu ekipman denetimi yaptı.
Okul servislerini durduran ekipler, emniyet kemeri ile donanımlarını inceleyerek sürücülerin evraklarını kontrol etti.
Ekipler, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde ise kask ve koruyucu ekipman kullanımı hakkında sürücüleri bilgilendirdi.
Denetimlerde 18 motosiklet sürücüsüne 84 bin 627 lira, 2 okul servisi sürücüsüne ise 3 bin 12 lira para cezası uygulandı, 13 motosiklet ise trafikten men edildi.
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