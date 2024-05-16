Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, 14 Mayıs gecesi silahla başından vurulan Tuğra Ali Özbanaz (20), tedavi için getirildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

BABASININ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğra Ali Özbanaz'ın babası Ahmet Özbanaz'ın ifadesine başvuran ekipler, onun arkadaşı olan Bülent Serdar Taşdemir'i gözaltına aldı.

"MOTOSİKLETLİ 4 KİŞİ ATEŞ AÇTI" İDDİASI

Bülent Serdar Taşdemir, ifadesinde Tuğra Ali Özbanaz ile aracın içinde alkol aldıklarını, kendisinin tuvalet ihtiyacı için araçtan uzaklaştığını, döndüğü sırada motosikletli 4 kişinin aracın yanına gelerek tabancalarla ateş açtığını iddia etti.

İKİ TABANCA VE BİRÇOK BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ Kendisinin de tabancayla karşılık verdiğini kaydeden Taşdemir, ardından Tuğra Ali Özbanaz'ın yaralandığını fark ettiğini söyledi. Bülent Serdar Taşdemir'in ifadesinin ardından araçta inceleme yapan ekipler, 2 tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirdi. GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ: OLAYLA İLGİMİZ YOK Araştırmayı genişleten ekipler, Bülent Serdar Taşdemir'in iddiaları doğrultusunda, tabancayla ateş açtığı belirtilen M.D., Ş.U., A.İ.Ç. ve S.K.'yi dün gözaltına aldı. 4 şüpheliyle birlikte biri kurusıkı 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinde motosikletleriyle giderken aracı gördüklerini ancak olaya karışmadıklarını iddia etti.