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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başından vurulup ölen Tuğra Ali Özbanaz'ın babası Ahmet Özbanaz tutuklandı

        Başından vurulan Tuğra'nın babası ve arkadaşı tutuklandı!

        Afyonkarahisar'da, başından silahla vurulmuş halde getirildiği hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki Tuğra Ali Özbanaz'ın babası Ahmet Özbanaz ile onun arkadaşı Bülent Serdar Taşdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:39
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        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, 14 Mayıs gecesi silahla başından vurulan Tuğra Ali Özbanaz (20), tedavi için getirildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        BABASININ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğra Ali Özbanaz'ın babası Ahmet Özbanaz'ın ifadesine başvuran ekipler, onun arkadaşı olan Bülent Serdar Taşdemir'i gözaltına aldı.

        "MOTOSİKLETLİ 4 KİŞİ ATEŞ AÇTI" İDDİASI

        Bülent Serdar Taşdemir, ifadesinde Tuğra Ali Özbanaz ile aracın içinde alkol aldıklarını, kendisinin tuvalet ihtiyacı için araçtan uzaklaştığını, döndüğü sırada motosikletli 4 kişinin aracın yanına gelerek tabancalarla ateş açtığını iddia etti.

        İKİ TABANCA VE BİRÇOK BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

        Kendisinin de tabancayla karşılık verdiğini kaydeden Taşdemir, ardından Tuğra Ali Özbanaz'ın yaralandığını fark ettiğini söyledi. Bülent Serdar Taşdemir'in ifadesinin ardından araçta inceleme yapan ekipler, 2 tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

        GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ: OLAYLA İLGİMİZ YOK

        Araştırmayı genişleten ekipler, Bülent Serdar Taşdemir'in iddiaları doğrultusunda, tabancayla ateş açtığı belirtilen M.D., Ş.U., A.İ.Ç. ve S.K.'yi dün gözaltına aldı. 4 şüpheliyle birlikte biri kurusıkı 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinde motosikletleriyle giderken aracı gördüklerini ancak olaya karışmadıklarını iddia etti.

        BABASI VE BABASININ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

        Olay sonrası polis, ölen Tuğra Ali Özbanaz'ın babası Ahmet Özbanaz'ı da gözaltına aldı. Ş.U. ve A.İ.Ç. ifadelerinin ardından bırakılırken, gözaltındaki Ahmet Özbanaz, Bülent Serdar Taşdemir, M.D. ve S.K. dün akşam Sinanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        BABASI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Ahmet Özbanaz ve Bülent Serdar Taşdemir sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, M.D. ve S.K. serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Tuğra Ali Özbanaz'ın cenazesi ise dün ikindi vakti defnedildi.

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