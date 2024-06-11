Gaziantep'te kullanılmayacak durumdaki 20 ton gıda imha edildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ele geçirilen, güvenilirliğini kaybetmiş ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek 20 ton gıda imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte gıda denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde tüketilmeyecek durumda olan ve son kullanım tarihi geçen 20 ton ürün ele geçirdi.

Söz konusu ürünler, Çöp Transfer Merkezi'ne götürülerek imha edildi.