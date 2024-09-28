Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
–Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
–Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
S.U (22) idaresindeki 27 AOY 012 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi Boru Yolu Caddesi'nde, Yusuf Eren Aslan (18) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Aslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü S.U. gözaltına alınırken Aslan'ın cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
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