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        Gaziantep Ticaret Borsası öğrencilere okul kıyafeti dağıttı

        Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Ticaret Borsası Ortaokulu'nda eğitim gören 353 öğrenciye okul kıyafeti dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:10
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        Gaziantep Ticaret Borsası öğrencilere okul kıyafeti dağıttı
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        Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Ticaret Borsası Ortaokulu'nda eğitim gören 353 öğrenciye okul kıyafeti dağıtıldı.

        Gaziantep Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, Hacıbaba Mahallesinde bulunan Ticaret Borsası Ortaokulu'nda, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve okul idarecilerinin katılımıyla 353 öğrenciye kıyafet dağıtımı yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Başkanı Akıncı, eğitime destek faaliyetlerinin yıl içerisinde de devam edeceğini söyledi.

        Her yıl belli periyotlar halinde TOBB'un katkılarıyla öğrencilerine kıyafet, çanta ve ayakkabı gibi çeşitli eğitim destekleri sağladıklarını belirten Akıncı, ilerleyen dönemlerde öğrencilerin sanatsal ve sportif faaliyetlere daha fazla katılımını teşvik etmek amacıyla projeler geliştireceklerini belirtti.

        Akıncı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Eğitiminizi hiçbir zaman aksatmanızı istemiyoruz. Çünkü aldığınız tüm eğitimler yaşamınızdaki en önemli yolculukları oluşturmakta. Bu yolculuklar sizi ilerde hedeflerinize ulaştıracak en güçlü araçlar olacak. Her birinizin içinde keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel bulunmakta. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve geleceğe emin adımlarla yürümek için derslerinize her zamankinden daha fazla odaklanmalısınız. Öğrenme sürecinizde yaşayacağınız her deneyim, size yeni ufuklar açacak ve sizi daha donanımlı bireyler haline getirecek. Bizim sizlerden tek isteğimiz derslerinize çalışmanız, kendinizi vatanınıza ve milletinize faydalı bireyler olarak yetiştirmeniz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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