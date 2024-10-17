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        Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetleri ile ilgili eksiklerimizi tamamlayacağız (3)

        GAZİANTEPŞEHİR HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:01 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:05
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        Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetleri ile ilgili eksiklerimizi tamamlayacağız (3)
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        GAZİANTEPŞEHİR HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ 

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Memişoğlu’na ziyaretleri sırasında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti. Bakan Memişoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şehir hastanelerinin hem vatandaşlara hizmet hem de bilim ve teknoloji üreten merkezler olması gerektiğini ifade etti. Türkiye’yi dünyada en iyi sağlık hizmeti sunan ve en iyi sağlık bilimi üreten bir ülke haline getirmek istediklerini aktaran Memişoğlu, "Gaziantep, medeniyetlerin merkezi ve geçiş alanı. Bölgenin en ileri şehirlerinden birisi. Bugün aynı zamanda önemli bir kongre vardı. Gaziantepliler misafirperverliğini orada da gösterdiler. Aynı zamanda sağlık ile ilgili hizmetleri değerlendirdik. Bugün burada basın toplantısı yaptığımız yer Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanesi. Türkiye’nin sağlıkla iyi yerlere gelmesini sağlayan sağlık şaheserlerimiz. Bu tür şehir hastanelerimiz artık sadece hizmet değil, aynı zamanda burada bilim ve teknoloji üreten alanlar oluşturarak, hekimlerimizin ve bilim insanlarımızın hem hizmetini hem de yeni bir şeyler söyleme imkanı sağlayan bir merkez olmasını temenni ediyoruz. Sağlık hizmetleri özveri ve adanmışlıkla yapılan bir iş. Toplumdan da bu hizmetli hakkıyla dünyaya örnek olacak şekilde sunan sağlık çalışanlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Tabii ki bazı istisnalar olur. Tabii yanlışı olan insanlar olur. Biz bunları da aramızdan elemesini biliyoruz. Biz Türkiye’yi elimizden geldiğince en iyi sağlık hizmeti sunan en iyi sağlık bilimi üreten ve sağlık teknolojisi üreten bir ülke haline getirmek istiyoruz" diye konuştu

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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