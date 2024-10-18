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        Gaziantep'te 621 konutun yer aldığı lojman emniyete devredildi

        Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan 621 konutun yer aldığı lojman emniyete devredildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:51 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:51
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        Gaziantep'te 621 konutun yer aldığı lojman emniyete devredildi
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        Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan 621 konutun yer aldığı lojman emniyete devredildi.

        Büyükşehir, Şehitkamil belediyeleri ve İl Emniyet Müdürlüğü arasından lojmanın devredilmesine ilişkin Valilik fuaye alanında protokol imza töreni düzenlendi.

        Vali Kemal Çeber, protokolün birden fazla mesaj içerdiğini ifade ederek, "Şehre sahip çıkma, huzur şehri, birlikte bir şeyleri başarmak gibi kavramları kullanabildiğimiz bir protokolü imzalayacağız. Önemli bir eksiğimiz giderilecek. 621 konutun yanında anaokulu, dükkan gibi bileşenleri de olan lojman bugün itibariyle emniyet teşkilatımıza kazandırıyoruz. Huzur şehri Gaziantep için mücadele ediyoruz. Göreve başladığımda 5 bin 700'lerde olan emniyet personeli 8 bine yaklaştı." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin önceki belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu döneminde başladığını ve şimdiki Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın da devam ederek sürdürülebilirliği sağladığı için kendisine teşekkür ederek, "Bu protokol Gaziantep modelinin ne anlama geldiğini göstermesi açısından çok mühim. Kente daha fazla polisin gelmesi, daha fazla tecrübeli polisimizin burada kalması için önemli bir proje. Sınır ve serhat şehriyiz, risklerimiz elbette var bunun için önleyici, koruyucu emniyet tedbirlerini almak için önemli bir protokol oldu." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, lojman sayesinde personelinin konuta daha az bütçe ayıracağını ve personelin kentte gelmesini teşvik edeceği için memnun olduğunu kaydetti.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kenti huzurlu yaşaması için elinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından lojmanın emniyete devrini sağlayan protokol imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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