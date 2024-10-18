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        Ağır hasarlı binada erkek cesedi bulundu

        GAZİANTEP'te, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar aldığı için boşaltılan binada erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:55
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        Ağır hasarlı binada erkek cesedi bulundu
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        GAZİANTEP'te, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar aldığı için boşaltılan binada erkek cesedi bulundu.

        Değirmiçem Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü için boşaltılan 9 katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli, bugün öğle saatlerinde ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı aramada binanın bodrum katında yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Savcılık incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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