        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Hollanda Diyanet Vakfı görevlileri ve gönüllülerinden yardım

        Hollanda Diyanet Vakfı görevlileri ve gönüllülerinden oluşan bir grup, İslahiye'de ziyaretlerde bulundu, ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı.

        Giriş: 26.02.2026 - 15:13 Güncelleme:
        İslahiye İlçe Müftüsü Mustafa Demir ile Hollanda Diyanet Vakfı görevlileri ve gönüllüleri, ilçeye bağlı İdilli, Köklü, Koçcağız, Telli, Çerçili, Kabaklar ve Arfalı mahallelerini ziyaret etti.

        Gerçekleştirilen ziyaretlerde ilk etapta 1000 ihtiyaç sahibi aile ve yetime gıda kolileri, giyim, nakit yardımı yapıldı.

        Program dahilinde 500 yetim için iftar verileceğini ve ilerleyen günlerde yardımlar geldikçe ihtiyaç sahiplerine emanetlerin ulaştırılarak ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunun yaşatılacağı belirtildi.

        İlçe Müftüsü Mustafa Demir, "Kardeşliğimizin daim olması duasıyla bizleri yalnız bırakmayan Hollanda Diyanet Vakfı'na gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

